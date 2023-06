Brozovic Al Nassr, si raffredda la pista. Il centrocampista croato non è convinto di lasciare l’Inter per andare in Arabia

Brozovic-Al Nassr in stand-by. La trattativa si è raffreddata molto per la volontà del giocatore di non trasferirsi subito nel campionato saudita. Al-Nassr e Inter avevano trovato l’accordo per la cessione a 23 milioni di euro e l’offerta formulata al giocatore prevedeva un triennale a 20 milioni a stagione. Brozovic ha cambiato posizione: pretende la stessa cifra complessiva in due anni e non sarebbe così propenso a trasferirsi alla corte del club di Cristiano Ronaldo.

Dietro c’è un accordo già raggiunto con il Barcellona, che però non ha ancora parlato con l’Inter. I blaugrana vogliono prima concentrarsi sulle cessioni per poi formulare un’offerta che, stando alle prime indiscrezioni, sarebbe comunque più bassa della richiesta nerazzurra. A riportarlo è Sky Sport.

L’articolo Brozovic Al Nassr, si raffredda la pista. Il croato non è convinto proviene da Inter News 24.

