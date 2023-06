Procede la trattativa per il croato anche se c’è qualche intoppo di troppo tra giocatore e club arabo.

Marcelo Brozovic ha cambiato le carte in tavola dopo aver dato un ok di massima alla prima offerta di contratto dell’Al Nassr che prevedeva un triennale a 20 milioni a stagione. Ora il croato chiede un anno in meno di contratto ma 10 milioni in più a stagione, non cambierebbe quindi il totale dovutogli, 60 milioni.

Brozovic Marcelo

Tra i due club c’è l’accordo, l’Al Nassr oggi andrà in Croazia per parlare col regista e provare a trovare una soluzione; lo riporta il Corriere dello Sport. La fumata bianca resta tuttora l’ipotesi più probabile ma sullo sfondo c’è ancora il Barcellona; i catalani offrono meno all’Inter e soprattutto devono vendere prima di comprare.

L’articolo Brozovic cambia la richiesta all’Al Nassr, arabi a Zagabria per convincerlo proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG