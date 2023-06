Brozovic è un giocatore dell’Al-Nassr. E’ praticamente tutto fatto per il passaggio del regista dall‘Inter al campionato arabo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sarebbero già state fissate le visite mediche a venerdì.

EXCLUSIVE: Marcelo Brozović says yes to Al Nassr proposal, here we go! Verbal agreement reached, waiting to sign all the contracts. #AlNassr

Understand he will undergo medical tests on Friday and then final check to the contracts.

Deal will be valid until June 2026. pic.twitter.com/AGgQZRrcIl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023