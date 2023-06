La trattativa tra Inter e Al Nassr per Marcelo Brozovic continua a regalare colpi di scena dell’ultimo minuto: ecco cosa è successo

Questa mattina la trattativa tra Inter e Al Nassr per il centrocampista Marcelo Brozovic ha subito una sterzata inaspettata, col club saudita che ha giocato al ribasso per il croato.

Come rende noto TMW, però, l’Al Nassr non vuole rimanere scoperto, e ha avviato i primi contatti col Barcellona per Franck Kessie.

Proprio quel Franck Kessie che doveva essere scambiato dai blaugrana con…Marcelo Brozovic.

