Il programma del club londinese è molto chiaro riguardo l’ex Primavera nerazzurro: si procederà per piccoli passi.

Cesare Casadei è stato premiato come miglior giocatore del Mondiale Under 20 vinto dall’Uruguay; l’Italia ha perso in finale anche se mai era arrivata fino in fondo in questa manifestazione. Il Chelsea ha pagato l’ex Primavera dell’Inter 20 milioni l’anno scorso ma ancora non è tempo per lui di giocare in Prima Squadra.

Inter Centro Suning

Come riferisce Gianluca Di Marzio sul suo sito il centrocampista dovrebbe giocare in Championship. “Il Leicester ha richiesto un prestito al Chelsea per l’ex Inter per permettere a Casadei di dargli minutaggio, dopo che la scorsa stagione aveva già giocato in Championship al Reading per la seconda parte del campionato“.

Casadei potrebbe tornare nella Serie B inglese, lo vuole il Leicester

