La situazione relativa al regista croato sta prendendo una brutta piega: al momento c’è stallo col club arabo, nerazzurri non contenti.

Marcelo Brozovic sembrerebbe non voler andare a giocare all’Al Nassr alle cifre di cui si parlava la settimana scorsa: il croato un paio di giorni fa ha alzato le richieste chiedendo 10 milioni in più a stagione rispetto all’offerta precedente. Il Corriere dello Sport ritiene che sia molto deluso dall’Inter che lo avrebbe messo sul mercato appena un anno dopo il suo rinnovo.

Marcelo Brozovic

Il croato quindi non accettando l’offerta araba sta bloccando il mercato in entrata dei nerazzurri; possibile voglia restare ancora nel calcio ad alti livelli ed in suo soccorso potrebbe esserci il Barcellona. I catalani lo seguono anche da prima del suo ultimo rinnovo e gli hanno già recapitato una proposta di contratto da 7 milioni di euro a salire. Brozovic ha accettato ma gli spagnoli non possono accontentare l’Inter se prima non effettuano diverse cessioni remunerative; c’è stallo da tutte le parti.

