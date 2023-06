La trattativa riguardante la cessione in Arabia Saudita del croato sembra essersi stoppata sul più bello; le parti in causa riflettono.

Sembrava quasi tutto fatto tra Marcelo Brozovic e Al Nassr quando il croato ha cambiato le carte in tavola mutando la sua richiesta in termini di ingaggio e durata del contratto. La Gazzetta dello Sport è certa che il regista non voglia andare in Arabia Saudita e che aspetti l’offerta del Barcellona.

Marcelo Brozovic

I catalani hanno con lui un accordo di massima per uno stipendio di 7 milioni a salire di anno in anno; gli spagnoli però hanno seri problemi con FairPlay finanziario e quindi al momento non possono soddisfare le richieste dell’Inter. Non è escluso quindi che Brozovic resti in nerazzurro bloccando il mercato del club e appesantendone il monte ingaggi con i suoi quasi 13 milioni lordi all’anno.

