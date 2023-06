L’agente di Udogie, esterno del Tottenham, parla di un possibile nuovo passaggio in Serie A, dove ci sarebbe anche l’Inter tra i club interessati

Stefano Antonelli, agente di Udogie, ha parlato a Sky Sport del futuro dell’esterno, che piace anche all‘Inter:

«La storia di Udogie è chiara. Lui è del Tottenham e abbiamo avuto dei contatti anche negli ultimi giorni perché hanno cambiato il management, l’allenatore e perché giocheranno 4-3-3 e non più 3-5-2. Postecoglu è straconvinto dello spazio di Udogie, le italiane però stanno chiamando perché qualcuno pensa che abbia bisogno di un altro step, magari in un top club italiano come Juve, Milan o Inter».

L’articolo Udogie, l’agente: «E’ del Tottenham, ma in Italia chiamano. Potrebbe fare uno step all’Inter» proviene da Inter News 24.

