Per Bellanova è tempo di intraprendere una nuova avventura: niente ritorno all’Inter. L’esterno inizierà un nuovo capitolo della carriera

Come riporta TMW, è certo che il futuro di Raoul Bellanova non sarà con la maglia dell‘Inter:

«Sull’esterno classe 2000 ci sono diverse società in pressing, una su tutte il Torino, ma, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il giocatore di proprietà del Cagliari non ha ancora scelto il suo prossimo club. L’unica cosa certa è che non vestirà ancora la maglia dell’Inter».

