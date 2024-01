Bruno Giordano: «E’ l’anno giusto per lo scudetto dell’Inter. E la Juve…». Le dichiarazioni anche su Inzaghi

Bruno Giordano al Corriere della Sera ha parlato di Inzaghi e della lotta scudetto tra Inter e Juve.

BRUNO GIORDANO – «Inzaghi è uno bravo, tignoso. Ci crede, lavora, si impegna. Si è fatto le ossa per 20 anni alla Lazio, me lo ricordo nelle giovanili, ma a Milano è cresciuto. Un grande club, un grande stadio, grandi palcoscenici. Quest’anno sembra l’anno giusto per lo scudetto, anche se la Juve non molla e a dicembre è presto per fare previsioni. Ma lui ha avuto un grandissimo merito».

The post Bruno Giordano: «E’ l’anno giusto per lo scudetto dell’Inter. E la Juve…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG