Il giornalista Bruno Longhi, parla a Radio Sportiva del ritorno di Lukaku all’Inter e di come è cambiato il modo di giocare.

Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Bruno Longhi ha voluto dare uno spunto di riflessione sul ritorno di Lukaku all’Inter: “Con Conte Lukaku costruiva dal basso, e con Inzaghi sarà fondamentale dargli lo spazio in campo per rompere le difese avversarie: lui ha bisogno di metri. Per cui è prevedibile che il baricentro possa abbassarsi un po’ proprio per non sprecare la carta Lukaku.“

Romelu Lukaku

Sconcerti intanto a TMW ha voluto commentare il lavoro svolto da Simone Inzaghi: “Nonostante l’Inter abbia grandi giocatori, per quanto Inzaghi sia un bravo allenatore, non è un genio come può essere Antonio Conte o Massimiliano Allegri. Simone ha dimostrato di essere uno che sa usare bene le cose che gli vengono dati. Tutti noi cambiamo di anno in anno, lui deve essere bravo a cambiare le idee.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG