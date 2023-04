Gianni Bruno, attaccante italiano del Sint-Truiden, ha parlato del calcio italiano e di alcuni calciatori tra cui Lukaku

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Sint-Truiden (club belga) Gianni Bruno ha parlato anche del centravanti dell’Inter Romelu Lukaku.

LE PAROLE DI BRUNO –: «Campionato italiano? Lo guardiamo sempre. Ed è pieno di calciatori top del Belgio: Romelu Lukaku ha una potenza incredibile ed è il prototipo dell’attaccante moderno. Charles De Ketelaere sta faticando al Milan ma ha tutte le qualità per sfondare: ci ho giocato contro più volte e mi ha sempre stupito. Il mio sogno sarebbe quello di approdare in Serie A. Sarebbe il massimo per me e la mia famiglia».

L’articolo Bruno: «Lukaku ha una potenza incredibile, è il prototipo di attaccante moderno» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG