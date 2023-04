Calciomercato Inter: un club di Premier League avrebbe messo l’esterno olandese Denzel Dumfries nel mirino

Denzel Dumfries, esterno olandese dell’Inter, potrebbe essere il grande sacrificato in estate per rimpolpare le casse del club nerazzurro. Stando a quanto riportato da tmw sul giocatore ci sarebbe da registrare il forte interesse dell’Aston Villa guidata da Unay Emery. I “villains” avrebbero a disposizione il solo Matty Cash sulla corsia di destra e per questo gli occhi di Emery si sarebbero concentrati sull’esterno dell’Inter.

L’articolo Calciomercato Inter: un club di Premier League ha messo Dumfries nel mirino proviene da Inter News 24.

