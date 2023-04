Giovanni Carnevali, Amministratore delegato del Sassuolo, ha così parlato di Roberto De Zerbi, tecnico nel mirino anche dell’Inter

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a La politica nel pallone su Rai Gr Parlamento. Le sue dichiarazioni su De Zerbi, tecnico del Brighton nel mirino anche dell’Inter:

DE ZERBI – «De Zerbi è pronto per un top club. Sta maturando grazie alla Premier, è un ottimo allenatore e già adesso è in un club importante. Sarebbe per me bellissimo rivedere De Zerbi in una società italiana, ma credo sarà molto difficile».

L’articolo De Zerbi Inter, Carnevali promuove il tecnico: «Ottimo allenatore, è pronto per una big» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG