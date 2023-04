Inter Benfica, a San Siro sono attesi circa seimila tifosi portoghesi per il ritorno dei quarti di Champions League

Mercoledì sarà il giorno della verità per Inter e Benfica che a San Siro si giocheranno l’accesso alla semifinale di Champions League dove, ad attendere una delle due ci sarà la vincente tra Napoli e Milan. I nerazzurri sono forti del vantaggio per 2-0 maturato al Da Luz nel match d’andata e per questo giungeranno in massa circa 6000 tifosi portoghesi per spingere il Benfica verso la rimonta.

L’articolo Inter Benfica, previsti 6000 tifosi portoghesi a San Siro per il ritorno di Champions proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG