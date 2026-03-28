Brutta notizia per Chivu: salta anche Inter-Roma, che botta

Un infortunio pesante per l’Inter, che dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini chiave nel match contro la Roma, dopo la sosta per le nazionali. La sfida, che segnerà il ritorno in campionato nel turno pasquale, si presenta come una grande occasione persa per Henrikh Mkhitaryan, il centrocampista armeno che non sarà in campo contro la sua ex squadra.

Infortunio Mkhitaryan, tempi di recupero

Mkhitaryan, infatti, è alle prese con un problema muscolare che lo terrà fuori dal match contro i giallorossi. L’infortunio, che lo ha costretto a saltare gli allenamenti nelle ultime settimane, non gli consente di recuperare in tempo per la partita di ritorno. Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, dovrà fare a meno di un calciatore che, per esperienza e qualità, avrebbe rappresentato una risorsa fondamentale per affrontare la Roma nel giorno di Pasqua.

Nonostante il recupero stia proseguendo, le possibilità che l’armeno torni in campo per il Como-Inter del 12 aprile sembrano più concrete. L’obiettivo, dunque, è recuperarlo per quella partita, ma la sua assenza nel match contro la Roma rappresenta una grave perdita per l’Inter.

L’impatto su Chivu e l’Inter

Per Chivu, la sfida contro la Roma si complica ulteriormente senza un giocatore come Mkhitaryan, che in stagione ha dimostrato di essere ancora un elemento prezioso nonostante gli anni avanzino. La sua assenza in un match così delicato, che potrà incidere sulle sorti della stagione, obbliga l’allenatore a trovare soluzioni alternative per non dare occasione alle inseguitrici di recuperare terreno in un campionato che si fa sempre più combattuto. L’Inter dovrà fare i conti con questa defezione, con Chivu chiamato a ridefinire la strategia di gioco per coprire il vuoto lasciato dal centrocampista, sapendo che, senza di lui, la squadra perde un tassello prezioso per la sua manovra.