Il giornalista Enzo Bucchioni ha espresso il suo parere sul bruttissimo esordio di Fonseca alla guida dei rossoneri.

Enzo Bucchioni ha parlato a MilanNews.it del momentaccio del Milan. “Preoccupante sì, perché questo Milan andava semplicemente migliorato dato che la struttura l’ha mantenuta. Un allenatore nuovo che arriva non è che deve stravolgere il gioco. L’intelaiatura c’era già, i nomi quelli dell’anno scorso ma la squadra gioca peggio rispetto a quando c’era Pioli. Tra l’altro a Parma hanno preso un gol identico a quello che gli emiliani avevano segnato alla Fiorentina. Perché non sono stati presi accorgimenti?”.

La differenza rispetto al passato

“Quel che ho visto è una squadra senza grinta, almeno con Pioli si vedeva. Qui tutto molle. E poi la formazione: contro il Parma ha giocato dal 1′ chi è entrato negli ultimi 20 minuti contro il Torino, come se fosse un premio produzione. Io dico invece: se hai dei concetti e delle idee lavoraci. Pulisic sottopunta Insisti. Voleva accentrare Leao, ma movimenti ne ho visti pochi mentre ho visto tanta confusione”.

Stefano Pioli

L’Ibra dirigente

“Faccio fatica a inquadrarlo nel ruolo di dirigente. Il carisma serve, la storia serve. Però sento delle dichiarazioni che non so se hanno l’effetto giusto o contrario nello spogliatoio. Sento che ha alzato la voce, ma serve? Onestamente non ho capito quanto possa incidere anche come consigliere di Fonseca”.

Sull’ex allenatore della Juve

“Leggo già di Allegri e mi sembra una follia. Come puoi rinnegare cinque anni di Pioli, prendendo un tecnico con la stessa filosofia come Fonseca per poi passare ad Allegri, il cui calcio come si è visto alla Juve è antiquato?”.

