Il club arabo sulle tracce dell’ex regista dell’Empoli non riesce a liberare posti per far spazio al milanista.

Il Milan si trova di fronte a una situazione imprevista con Ismael Bennacer. Il centrocampista, le cui recenti assenze dagli allenamenti avevano alimentato speculazioni sul suo futuro, è al centro di una vicenda che mette in luce le complessità delle negoziazioni nel mondo del calcio.

Ostacoli

Il Milan, alla ricerca di un rinnovamento della sua rosa, aveva considerato la possibilità di cedere Bennacer come parte di una strategia per fare spazio a possibili nuovi acquisti, quali Manu Koné e Adrien Rabiot. Su questa decisione pesa l’importante ingaggio percepito dall’algerino.

Ismael Bennacer

Il colpo di scena

Tuttavia, le vicende di mercato riservano spesso sorprese inattese. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Al-Qadsiah, squadra che si era mostrata interessata a Bennacer, si trova impossibilitata a procedere con l’acquisizione a causa del raggiungimento del limite massimo di giocatori stranieri consentiti, fissato a otto. Questo scenario ha ridotto notevolmente le possibilità di cessione di Bennacer al campionato saudita, in quanto non sono emersi interessi concreti da parte di altri club della medesima nazione.

Le conseguenze per il Milan e Bennacer

Di fronte a questa situazione, il Milan potrebbe trovarsi costretto a rivedere i propri piani di mercato. La permanenza di Bennacer, seppur non prevista nelle strategie originali del club, potrebbe rivelarsi una contingenza con cui fare i conti. Il giocatore, dal canto suo, resterebbe a far parte di una squadra con cui ha già dimostrato di poter dare un contributo significativo, in attesa di sviluppi futuri.

