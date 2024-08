L’attaccante argentino è fuori dal progetto nerazzurro anche se non sono finora arrivate offerte soddisfacenti.

Nelle ultime ore del mercato di trasferimento, i club di calcio si muovono freneticamente per chiudere gli ultimi affari, cercando di cogliere opportunità inaspettate per rafforzare le proprie rose. Tra i movimenti che stanno attirando l’attenzione, spicca la notizia riportata da La Nuova Venezia relativa all’interesse del Venezia per Joaquin Correa, attuale attaccante dell’Inter.

Le cifre

L’attaccante argentino, che ha trascorso una stagione non esaltante al Marsiglia, potrebbe lasciare l’Inter, nonostante le dichiarazioni di stima da parte dell’allenatore Simone Inzaghi. Per l’Inter, una cessione di Correa al prezzo giusto (è a bilancio per poco più di 8 milioni) potrebbe significare non solo evitare perdite a bilancio ma anche alleggerire il monte ingaggi, visto lo stipendio netto annuo dell’argentino di 3,5 milioni di euro. Con un contratto in scadenza nel 2025, questa estate rappresenta l’ultima occasione per il club nerazzurro di monetizzare su un giocatore che non sembra rientrare nei piani futuri della squadra.

Joaquin Correa

Un rapporto da ricostruire

La permanenza del Tucu si preannunciava e si preannuncia complicata anche a livello di rapporti con la tifoseria, che lo ha accolto con fischi durante le amichevoli pre stagionali. L’interesse del Venezia potrebbe quindi rappresentare per Correa non solo una nuova opportunità di rilancio in Serie A ma anche la possibilità di lasciarsi alle spalle un periodo difficile.

Gli scenari

Il passaggio di Correa al Venezia appare comunque uno scenario difficile da realizzare: servirebbe, tra l’altro che l’Inter contribuisse economicamente al pagamento dell’ingaggio dell’attaccante. Tuttavia, i buoni rapporti tra i due club potrebbero facilitare la trattativa. La visita del direttore sportivo del Venezia all’Inter, avvenuta all’inizio del mercato, aveva già posto le basi per discussioni che potrebbero ora concretizzarsi in un trasferimento. Nel caso si concretizzasse il trasferimento si potrebbe trovare il parallelo con ciò che è successo ad Álvaro Recoba.

