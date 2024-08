Il derby d’andata non è poi così lontano e, sebbene la data e l’orario precisi ancora debbano essere comunicati, oggi inizia la vendita dei biglietti.

Il derby della Madonnina, una delle partite più attese nel panorama calcistico italiano, torna a scaldare gli animi dei tifosi di Inter e Milan. Per la partita valida per la quinta giornata di Serie A, i fan neroazzurri hanno già l’opportunità di assicurarsi il prezioso biglietto per vivere le emozioni del match dal vivo, nonostante la data e l’ora dell’evento rimangano ancora da definire. La vendita dei tagliandi avverrà esclusivamente online, attraverso il sito ufficiale dell’Inter, seguendo un dettagliato percorso di prenotazione che si snoda in varie fasi, dedicate a specifiche categorie di appassionati.

Gli abbonati hanno la precedenza

La corsa ai biglietti si apre con la prelazione dedicata agli abbonati al Secondo Anello Blu. Questi tifosi avranno la possibilità esclusiva di acquistare un tagliando per il derby a partire dalle ore 12:00 di giovedì 29 agosto, oggi, con una finestra di tempo che si chiuderà alla mezzanotte di venerdì 30 agosto. Gli abbonati Serie A Enilive 24-25 di questa specifica area dello stadio avranno dunque la precedenza per garantirsi un posto, pur non avendo l’abbonamento che include il derby nella propria formula.

Tariffa Plus e altre categorie

Subito dopo, l’attenzione si sposterà sugli abbonati Serie A alla tariffa Plus, ai quali sarà dedicato l’accesso alla vendita dalle ore 12:00 di martedì 3 settembre. Questo gruppo di fan potrà beneficiare dell’opportunità di acquistare fino a 2 biglietti per amici interisti, sfruttando come chiave di accesso il numero della tessera Siamo Noi correlata all’abbonamento.

Soci Inter Club e possessori Tessera Siamo Noi

In seguito, sarà il turno dei Soci Inter Club attivi per la stagione 24-25, i quali, a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 4 settembre, avranno la facoltà di comprare fino a 4 biglietti, con la sola condizione che tutti i destinatari siano soci attivi del club. I possessori della tessera Siamo Noi, con sottoscrizione entro il 28 agosto 2024, non saranno esclusi: avranno la loro occasione di acquistare due biglietti dal 5 al 11 settembre.

La vendita libera e il settore ospiti

A seguire, verrà aperta la vendita libera, con una presale esclusiva per i possessori di carte BPER Mastercard il 12 settembre, e la disponibilità degli ultimi tagliandi per il pubblico generale dalla giornata successiva. Infine, per quel che riguarda i tifosi ospiti: il prezzo del biglietto per il settore loro riservato, il secondo anello blu, sarà di 49 Euro.

