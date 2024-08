I nerazzurri ancora non possono annunciare ufficialmente l’acquisto del giovane argentino: regna l’ottimismo ma non è detto che l’affare si faccia.

L’Inter sta facendo i conti con la burocrazia argentina che non le permette ancora di ufficializzare l’acquisto di Tomas Palacios.

La situazione attuale: decisioni in bilico

La società nerazzurra ha raggiunto da qualche giorno l’accordo con l’Independiente Rivadavia per l’acquisto del giovane giocatore per una cifra di 6,5 milioni più bonus. Diverse questioni burocratiche però stanno rallentando di molto la chiusura dell’affare: secondo FcInter1908.it l’Inter avrebbe deciso di non andare oltre la giornata di oggi per una decisione definitiva. Un fattore non trascurabile in questa trattativa è il fuso orario, che rappresenta un ostacolo non indifferente. Nel frattempo, l’entourage del giocatore è al lavoro per il transfer.

Retroscena

In tutto ciò l’Inter già nei giorni scorsi ha ricevuto richieste da 3 club di Serie A, il cui nome non è stato reso noto; queste hanno espresso il loro interesse per acquisire il giocatore in prestito. Tuttavia, qualora Palacios dovesse vestire la maglia nerazzurra, l’intenzione sarebbe quella di includerlo stabilmente nella rosa della Prima Squadra.

In caso di mancato arrivo

La posizione dell’Inter in merito all’eventuale mancata acquisizione di Palacios è chiara: se non si riuscirà a chiudere l’affare non si cercherà un’alternativa. C’è, infatti, fiducia nei confronti degli attuali giocatori e, inoltre, si attende con ottimismo il rientro di Buchanan, attualmente indisponibile a causa di un infortunio, previsto per gli inizi di novembre.

