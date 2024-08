L’esterno olandese è vicino al prolungamento del contratto col club nerazzurro ma la trattativa non è ancora conclusa.

L’Inter è ancora alle prese con le negoziazioni riguardanti il rinnovo del contratto di Denzel Dumfries; l’attuale vincolo scade a fine stagione e quindi non c’è ulteriore tempo da perdere.

Inizio a rilento

L’olandese nella seconda parte della scorsa stagione per lo più è stato la seconda scelta dietro Matteo Darmian; anche in questo inizio di campionato le cose sono andate in maniera simile anche se per motivi diversi. Incide più di ogni cosa, infatti, il rientro tardivo dalle vacanze post-Europei. L’ex PSV Eindhoven in quanto a condizione fisica è più dietro rispetto all’italiano e questo lo ha portato a partire dalla panchina nelle prime partite; lo stesso dovrebbe accadere anche domani contro l’Atalanta.

Ottimismo per il rinnovo

La questione più scottante che attualmente riguarda Dumfries è il suo rinnovo contrattuale. Nonostante sia legato all’Inter fino al 2025, le discussioni riguardo al prolungamento del suo contratto sono già iniziate da molto tempo, come evidenziato dal Corriere dello Sport. Si prevede che l’accordo per il rinnovo verrà concluso a breve, con una proposta di 4 milioni di euro netti a stagione, sfruttando i benefici offerti dal Decreto Crescita.

L’ultima richiesta del giocatore

Tuttavia, l’aspetto più delicato e potenzialmente divisivo è la richiesta da parte dell’entourage del giocatore di includere nel contratto una clausola rescissorie a cifre tutt’altro che proibitive, con l’obiettivo di mantenere aperta la porta per un futuro trasferimento in Premier League.

