Il Milan ha offerto un ricco contratto allo svincolato Adrien Rabiot. A breve dovrebbe arrivare la risposta dell’ex Juve.

In un mosaico di strategie per potenziare il suo centrocampo in vista della prossima stagione, il Milan sembra ora volgere lo sguardo verso Adrien Rabiot, il talentuoso centrocampista francese recentemente lasciato libero dalla Juventus. Mentre il tempo stringe e la fine del calciomercato estivo si avvicina rapidamente, il club di Via Aldo Rossi sembra pronto a fare una mossa audace, che potrebbe rivelarsi un’aggiunta significativa alla squadra allenata da Paulo Fonseca.

Un’opportunità inaspettata per il Milan

Il Milan, sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca, si trova di fronte a una scadenza imminente per rinforzare la propria rosa. Con solo due giorni rimanenti prima della chiusura del mercato, il club rossonero potrebbe aggiungere un nuovo centrocampista, a patto che uno tra Ismaël Bennacer e Luka Jović lasci la squadra a causa degli obblighi legati alle liste dei giocatori per Serie A e UEFA Champions League. Ad attirare l’attenzione della dirigenza milanista sono finiti due calciatori francesi: Adrien Rabiot, attualmente svincolato, e Manu Koné, in forza al Borussia Mönchengladbach.

Giorgio Furlani

L’attenzione su Rabiot

Rabiot, dopo aver chiuso il suo rapporto con la Juventus al termine della passata stagione, si trova in una fase di riflessione, impegnato in vacanza dopo un’intensa stagione culminata con l’Europeo, dove ha rappresentato la Francia sotto la guida del Commissario Tecnico Didier Deschamps. La sua situazione di giocatore svincolato rende Rabiot un obiettivo interessante per il Milan, che cerca di potenziare il proprio centrocampo con un elemento di esperienza internazionale e qualità tecniche riconosciute.

La proposta del Milan

La trattativa tra il Milan e Rabiot sarebbe già in uno stato avanzato, con un’offerta di contratto quinquennale da parte del club, che prevede un ingaggio annuo di 5,5 milioni di euro, bonus inclusi, presentata alla madre e agente del giocatore, Veronique Rabiot. Nonostante l’offerta allettante, il centrocampista non ha ancora accettato, lasciando una situazione in sospeso che potrebbe risolversi nei prossimi giorni, mentre il Milan cerca di chiudere il trasferimento prima della fine del mercato.

