L’attaccante argentino non rientra nei piani del club nerazzurro ma in caso di mancata cessione verrebbe comunque utilizzato.

La situazione di Joaquin Correa inonda i pensieri dei dirigenti dell’Inter. Mentre il calciomercato estivo volge al termine, la posizione dell’attaccante argentino rimane incerta.

Incertezza

La permanenza del Tucu in nerazzurro appare tutt’altro che sicura. La possibilità di un trasferimento rimane aperta fino all’ultimo giorno della finestra di mercato, eppure, finora, non si sono concretizzate offerte tali da suggerire una via d’uscita imminente per l’argentino. La situazione è complicata non solo dal notevole ingaggio percepito dal giocatore, ma anche dalla riluttanza della dirigenza nerazzurra a regalare il suo cartellino.

Simone Inzaghi

Le idee dell’allenatore

Simone Inzaghi, pur avendo intenzione di escluderlo dalla lista per la Champions League preferendo altre opzioni offensive, considera Correa una risorsa preziosa per le competizioni nazionali, dove potrebbe ricoprire il ruolo di jolly d’attacco. La sua permanenza, secondo FcInterNews, sarebbe vista in chiave positiva, specialmente alla luce del fatto che un suo eventuale addio non comporterebbe una sostituzione immediata nella rosa.

Gli scenari

Correa all’Inter non è mai riuscito a tornare ai fasti vissuti con la maglia della Lazio agli ordini tra l’altro proprio di Simone Inzaghi. L’attaccante sa benissimo che in campionato ed in Coppa Italia potrebbe trovare pochissimo spazio e sembra aver accettato il fatto che verrà escluso dalla lista Champions; non resta che attendere la sera del 30 agosto per sapere se resterà a Milano o meno.

