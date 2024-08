Il Milan ha il sì di Manu Koné ma, prima di chiudere l’affare deve risolvere tra questioni decisamente delicate. Ecco il punto sulla trattativa.

Nel mondo del calcio, le trattative e gli accordi del mercato estivo sono sempre al centro dell’attenzione, creando un ponte strategico tra la fine di una stagione e l’inizio della successiva. Il Milan, una delle squadre più blasonate del panorama calcistico italiano, si trova in una fase cruciale delle negoziazioni per rafforzare il proprio centrocampo in vista del campionato 2024-2025. Tra i nomi che circolano con insistenza, spiccano quelli di Manu Koné, centrocampista in forza al Borussia Mönchengladbach, e Adrien Rabiot, svincolato, entrambi francesi e con caratteristiche tecniche in grado di arricchire notevolmente l’organico a disposizione dell’allenatore Paulo Fonseca.

Le pedine chiave del mercato milanista

Manu Koné emerge come l’obiettivo prioritario per il Milan, grazie alla sua giovane età e alle prestazioni convincenti in Bundesliga. La dirigenza rossonera, secondo fonti vicine al club, avrebbe già raggiunto un accordo di massima con gli agenti del giocatore, che coincidentalmente si occupano anche dell’estremo difensore rossonero, Mike Maignan. Adrien Rabiot, invece, rappresenta un’opportunità di mercato data la sua condizione di svincolato, pur non essendo la prima scelta.

Ostacoli sul cammino del Diavolo

La trattativa per portare Koné a Milano si presenta complessa e articolata, con tre ostacoli principali che il Milan deve superare. Il primo si lega alla necessità di far posto nell’organico, con la probabile partenza di uno tra Ismaël Bennacer e Luka Jović, per rispettare i limiti imposti dalle liste di Serie A e UEFA Champions League. Il secondo riguarda la differenza tra l’offerta del Milan, fissata a 15 milioni di euro, e le richieste del Borussia Mönchengladbach che valutano il giocatore almeno 20 milioni più bonus. Infine, la concorrenza della Roma, interessata a Koné nell’ambito di uno scambio di giocatori, rappresenta l’ultimo e non meno importante scoglio per il trasferimento.

Duello italo-tedesco per un talento francese

Il Milan non è solo nella corsa a Koné, con la Roma che si posiziona come diretta concorrente nella trattativa. Entrambe le squadre sono attratte dalle qualità del giovane centrocampista francese, con la particolarità che al Milan si aggiunge l’attrattiva della partecipazione alla prossima Champions League. Tuttavia, il vincolo legato alla lista dei giocatori stranieri impone al club milanese una maggiore cautela nell’approcciare la trattativa, al contrario della Roma che può gestire con maggiore libertà il proprio organico.

