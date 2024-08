Il Milan pare orientato a cedere Luka Jovic. Il serbo potrebbe essere il sacrificato per l’ultimo acquisto del mercato rossonero.

In un contesto calcistico sempre più frenetico e imprevedibile, il calciomercato rivela quotidianamente nuove trame e possibili colpi di scena. Tra rinnovi contrattuali e possibili partenze, le squadre di Serie A lavorano incessantemente per modellare le loro rose in vista della nuova stagione. Focalizziamo l’attenzione sul Milan, una delle compagini più titolate e seguite d’Italia, che si trova a gestire una situazione particolarmente delicata riguardante l’attaccante serbo Luka Jovic.

L’incerta posizione di Jovic

Nonostante un fresco rinnovo di contratto, sembra che Luka Jovic possa dire addio al Milan ancor prima della fine del mercato estivo. L’attaccante serbo, che ha legato il suo destino ai rossoneri rinnovando il proprio contratto soltanto pochi mesi fa, si ritrova tuttavia a dover probabilmente cercare una nuova destinazione. La decisione del Milan di cercare di cedere Jovic si inserisce in una strategia più ampia, volta a rinnovare l’organico, specialmente in vista delle competizioni europee.

Luka Jovic

Movimenti in entrata e uscita

Il Milan, nel frattempo, non resta fermo nelle operazioni di mercato, cercando di rafforzare la squadra con nuovi innesti. Negli ultimi giorni si è intensificato uno scambio di trattative che potrebbe portare Tammy Abraham a vestire la maglia rossonera, con Alexis Saelemaekers che farebbe il percorso inverso trasferendosi alla Roma. In aggiunta, i dirigenti del Milan stanno valutando opzioni per irrobustire il centrocampo, con Adrien Rabiot e Manu Koné che rappresentano le principali piste seguite dal club.

Una rosa da modellare

La cessione di Jovic diventa dunque strategica anche alla luce del limite imposto sul numero di giocatori stranieri registrabili nelle competizioni nazionali e internazionali. Con recenti aggiunte quali Álvaro Morata e l’imminente arrivo di Abraham, l’attacco del Milan rischia di diventare troppo affollato per garantire a Jovic il minutaggio desiderato. Nonostante i tentativi del club di trovare una soluzione adeguata per il giocatore, al momento Jovic sembra intenzionato a rimanere, complicando i piani della dirigenza.

Tra rinnovo e mercato

La situazione contrattuale di Jovic con il Milan aggiunge una nota di complessità all’intera vicenda. Nonostante si parlasse di un prolungamento fino al 2027, la decisione di metterlo sul mercato poco dopo il rinnovo solleva interrogativi sulla strategia a lungo termine del club e sull’effettiva valutazione del calciatore all’interno della rosa. La speranza per i tifosi e i dirigenti è che le prossime ore portino a una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte, permettendo al Milan di proseguire nel suo progetto sportivo con serenità e determinazione.

