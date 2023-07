Enzo Bucchioni critica in maniera secca la gestione finanziaria dell’Inter da parte del presidente Steven Zhang

Sulle frequenze di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni si scaglia contro Steven Zhang, presidente dell’Inter che ha messo la società in una condizione precaria dal punto di vista economico:

LE PAROLE- «È chiaro ed evidente che l’Inter ha un debito di circa ottocento milioni, che è stato coperto da un mutuo. Ha dato in garanzia la società, come quando hai un mutuo sulla casa con la banca. La dai in garanzia per vent’anni, se non la paghi te la portano via.

L’Inter sta facendo la stessa cosa: Steven Zhang si è fatto prestare i soldi da un fondo, al quale deve rendere la rata periodica ogni anno, per questo deve fare mercato in attivo. La proprietà non può immettere risorse, questa è una tagliola non da poco.

I dirigenti sono bravi a costruire una squadra che riesce ad arrivare in finale di Champions League ed essere competitiva, avendo vinto lo scudetto due anni fa. È sempre una situazione borderline, se Zhang non dovesse rendere i soldi come Yonghong Li l’Inter sarà portata via da un fondo d’investimento. Se dovesse peggiorare la situazione non so lo scenario: si parla della vendita dell’Inter perché Zhang prima o poi dovrà mettersi al riparo».

L’articolo Bucchioni: «L’Inter è minacciata da una tagliola non da poco» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG