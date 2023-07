Oggi Christian “Bobo” Vieri, leggenda dell’Inter, compie 50 anni: ecco gli auguri ufficiali dei nerazzurri al campione

Tanti auguri a Christian Vieri, che oggi spegne 50 candeline sulla torta di compleanno. La leggenda dell’Inter ha ricevuto una menzione speciale sul sito nerazzurro:

AUGURI, BOBO!-

Potenza fisica, sinistro letale e innato senso del gol. Christian Vieri ha unito tutte queste caratteristiche nelle sue sei stagioni in nerazzurro, diventando il nono marcatore della storia nerazzurra. Con indosso la maglia dell’Inter ha segnato 123 gol in 190 presenze. Bobo-gol è stato il prototipo del centravanti perfetto, autore di reti che sono rimaste nella memoria di tutti i tifosi interisti. Dalla prima segnata contro il Verona, ai due gol fatti al Valencia tra andata e ritorno nei quarti di finale di Champions League 2002/03, fino agli straordinari gesti tecnici realizzati contro Reggina e Juventus. Prodezze e prestazioni che gli hanno permesso di raggiungere un prestigioso traguardo: nel 2023 è entrato a far parte della Hall Of Fame nerazzurra.

Chistian Vieri, oggi compie 50 anni: gli auguri da parte di FC Internazionale Milano e dei tifosi nerazzurri.

