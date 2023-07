Fabrizio Biasin rivela le cifre che l’Inter incasserà nella prossima stagione dopo gli accordi siglati con Paramount+ e Nike

Nel suo editoriale per Libero, il giornalista Fabrizio Biasin spiega nel dettaglio quale sarà la cifra incassata dall’Inter dopo aver siglato gli accordi di sponsorizzazione con Paramount+ e Nike.

Il colosso cinematografico, infatti, sarà il nuovo main sponsor (l’annuncio ufficiale sarà fatto giovedì), e la Nike si occuperà di sponsorizzare le maglie.

LE PAROLE- I nerazzurri vice campioni d’Europa aumentano di parecchio le entrate “da maglia”… e non è ancora finita. Il colosso dell’intrattenimento – ben visibile sulle casacche nell’ultimo turno di Serie A contro il Torino e nella finale di Champions a Istanbul -, avrebbe dovuto occupare la parte posteriore della casacca che, però, a questo punto resta libera. Totale: ai 15 milioni + bonus dei “cinemari” si sommano i poco meno di 30 all’anno del celebre “baffo”, in più arriveranno anche i quattrini “da fondoschiena”. Mal contati, trattasi di circa 50 milioni che in tempi di vacche magrissime sono una discreta boccata d’ossigeno e, soprattutto, consentono di mettere una pezza alla “fregatura” DigitalBits, il cripto-sponsor evaporato dopo l’accordo milionario siglato nel 2022.

