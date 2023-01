Il giornalista Enzo Bucchioni parla così a Radio Sportiva, ecco cosa dice sulla situazione dell’Inter sul mercato.

Enzo Bucchioni a Radio Sportiva parla così il giornalista sulla situazione dell’Inter e quindi di Skriniar: “L’Inter ha poche possibilità di andare sul mercato tra problemi economici e tempo che stringe. Se Skriniar viene punito con la tribuna si fa del male alla squadra, che ha bisogno di lui e non può avere un sostituto ora.“

Conclude così a Radio Sportiva: “Marotta e Ausilio sono bravissimi, riescono sempre a costruire una squadra di livello nonostante la situazione, ma si sono forse illusi della promessa del presidente dei 100 milioni dalle banche per Skriniar. Hanno anche esagerato in estate, con un’offerta di 50 milioni devi vendere il difensore“.

A Sky Sport, Bucciantini analizza così: “Non ha senso darlo via ora per due spiccioli. È uno dei pochi dell’Inter che non andava in Champions. Bisogna chiedere professionalità e non appartenenza e lui è un grande professionista”.

