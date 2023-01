Sono queste le parole di Enzo Bucchioni, il giornalista parla a Radio Sportiva dell’Inter e del caso Skriniar.

Ecco le parole del giornalista Enzo Bucchioni, parla così dell’Inter e di Skriniar a Radio Sportiva: “Quando si parla dell’Inter è importante partire da un presupposto. Due dirigenti vincenti come Marotta e Piero Ausilio devono sempre ragionare in base ai bilanci societari. Come sappiamo la situazione economica non è facilissima da gestire e quindi si cerca di non gravare negativamente sul bilancio.”

Conclude così: “Io penso che, se Marotta avesse avuto la libertà di agire, avrebbe preso Gleison Bremer e ceduto Skriniar. O ancora gli avrebbe rinnovato il contratto alla cifra da lui richiesta. Faccio fatica a dare delle colpe e penso che la società sia gestita abbastanza bene. La realtà dell’Inter è questa e anzi stanno facendo più del dovuto per me.“

