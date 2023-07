Su Sportitalia, Enzo Bucchioni si è espresso così sulla pista Lukaku–Juve.

BUCCHIONI – «Le squadre vanno create, Lukaku all’Inter aveva Lautaro che gli apriva gli spazi e aveva una squadra organizzata. Allegri è in grado di dare un gioco alla Juve per far segnare Lukaku? Questa scelta non la capisco».

