Bucciantini: «6 gol e 16 punti, la Juve è convinta di quel che fa. Ma la prestazione…». L’analisi dopo lo 0-1 alla Fiorentina

L’opinionista Marco Bucciantini a Sky Calcio Club ha analizzato lo 0-1 della Juve contro la Fiorentina.

L’ANALISI – «6 gol in 6 partite, sono stati bravi a cavare 16 punti. Mi ricorda la partita di Bergamo con un ulteriore convinzione data dal gol e dal fatto che è convinta di quel che fa. Non c’è bisogno di tanti concetti, ma quel che fa lo fa insieme e porta a casa qualcosa. Queste partite raccontano quel che hai fatto w se sei squadra. Ma non so quanto futuro costruisci con questa prestazione».

