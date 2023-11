Bucciantini a sorpresa su Camarda: «Pioli l’ha messo solo per questo motivo». Le sue parole negli studi di Sky

Bucciantini è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare dell’ingresso in campo di Camarda alla sua prima presenza con i grandi del Milan. Le sue parole.

BUCCIANTINI – «Far entrare Camarda lo può spiegare anche il commento di Pioli: “Non era lo stesso stadio”. È stato un momento per recuperare lo stadio dentro il finale, che è stato soffertissimo per il Milan. Camarda era la notizia attesa, erano lì per vederlo giocare. Era per dire “Io c’ero il giorno dell’esordio di questo ragazzo. Non si sa che futura avrà, ma il giorno in cui si consuma un record a San Siro io c’ero”. Pioli secondo me ha cercato proprio questo urlo»

