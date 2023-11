Pioli condannato a vincere: obiettivo qualificazione, in caso di ko… Le ultimissime in casa rossonera verso la sfida di domani

Proprio come qualche settimana fa con il PSG, domani il Milan è condannato a vincere se vuole tenere vivo il sogno qualificazione agli ottavi. La strada è tracciata e Pioli non vuole fallire.

Un’uscita, riporta stamattina il Corriere dello Sport, sarebbe gravissima anche per i conti del club che l’anno scorso ha assaporato quasi fino alla fine il percorso in Champions. E quanto visto con la Fiorentina potrebbe non bastare.

