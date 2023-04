Bucciantini: «Da 30 anni campionati condizionati da plusvalenze fasulle». La frecciata sulla gestione del caso Juve

Bucciantini a Sky ha parlato del caso plusvalenze della Juve e di come si sta gestendo questo caso.

CASO PLUSVALENZE – «Se le cose vanno per lunghe si aspettano i tempi dei processi. Sono 30 anni che i campionati sono condizionati da plusvalenze fasulle e ora se ne fa un problema Il processo si fa fino in fondo, si spiega e poi diventa un faro per evitare condizioni il calcio, la costruzione di tante squadre e quindi di trofei. Io accetto di vivere da cittadino questi processo, ma lo stato di diritto deve dare tempi ad accusa e difesa. 30 anni di plusvalenze ci hanno lasciato un calcio pieno di debiti».

