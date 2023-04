Inter Juve, San Siro sold out per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: «Un’altra notte da vivere». L’annuncio dei nerazzurri

Sarà un San Siro sold out quello che ospiterà questa sera Inter Juve, semifinale di ritorno di Coppa Italia. A renderlo noto sono i nerazzurri attraverso un comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO – Un’altra notte tutta da vivere, insieme. Dopo l’incredibile serata con il Benfica, che ha visto San Siro trascinare la squadra verso la semifinale di Champions League, ecco che i tifosi nerazzurri si apprestano a vivere un’altra sfida importantissima. L’Inter di Inzaghi scende infatti in campo alle 21:00 contro la Juventus: in palio un posto in finale di Coppa Italia.

La risposta del pubblico nerazzurro sarà, come sempre, unica: San Siro sold-out e pronto a fare la sua parte!

L’invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio, per completare le procedure di controllo all’ingresso. L’apertura dei cancelli è prevista per le 19:00.

NOTA – Ad eccezione degli ingressi 2, 3 e 10, obbligatori, tutti gli altri ingressi riportati sui biglietti sono solo consigliati: è consentito perciò entrare dagli ingressi più liberi, per evitare lunghe code.

Le biglietterie saranno aperte per le operazioni di assistenza.

