Ecco le parole di Marco Bucciantini a Sky Sport 24 che commenta le partite di Milan e Juventus in vista proprio dello scontro.

Sono queste le parole di Marco Bucciantini che parla a Sky Sport 24 delle partite fatte da Milan e Juventus in Champions League: “La partita di San Siro darà una definizione di queste due vittorie perché toglie tutte le considerazioni sull’avversario come Bologna e Maccabi. Il Milan ha sbagliato forse la terza o quarta partita degli ultimi 2 anni. In Italia dà idea di avere certezza. La Juve ha bisogno di qualche altra partita per arrivare a una sentenza, anche se è una partita sentenza sul suo processo di crescita. La Juve si è data l’obiettivo di spingere a centrocampo e trovare compattezza in avanti. Sta facendo un salto in avanti mentale.”

Milanello

Costacurta a Sky Sport commenta così i rossoneri: “Il Milan ha provato a fare il Milan, ma gli interpreti sono diversi rispetto al soliti. Però gli errori contro questa squadre qua si pagano. Secondo e terzo gol erano evitabili, così come l’errore sulla grande azione di Leao.“

