Ecco le parole del giornalista Marco Bucciantini che su Sky Sport 24 parla del Milan e della sua situazione attuale: “Quante volte raccontiamo vittorie del Milan per la capacità di vivere le partite. Se deve soffrire soffre, se ha poche occasioni se le va a prendere. Tonali è uno dei giocatori che è cresciuto di più, ha un’anima calcistica impressionante. E’ cresciuto nel gioco, prima era solo un mediano, ora si inserisce anche in avanti.“

Conclude così il giornalista: “Pioli sta cercando di aggiungere titolari, soprattutto in attacco. Il Milan ha dei concetti e una solidarietà d squadra che nasconde bene la stanchezza. Poi chiaramente se incontri il Chelsea non la nascondi più. Il Milan ha una grande consapevolezza e si prende le partite, come è successo anche contro il Verona. Se c’è da lottare i rossoneri non si tirano indietro“.

