Bucciantini: «Il Milan non butti via l’ipotesi Europa League, magari…». Le sue dichiarazioni a Sky Sport

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato anche del Milan. Di seguito le sue parole sui rossoneri.

BUCCIANTINI – «Il Milan non dovrebbe buttare via l’ipotesi Europa League, perchè spesso le grandi squadre che sono scese dalla Champions hanno fatto bene. Bisogna dire che con tutti questi infortunati non sarebbe facile gestire anche altre partite, importanti e con trasferte complicate durante tutta la stagione. Ciò che dico però, è che il Milan potrebbe puntare a fare bene in Europa League e magari vincerla, se dovesse andare male il percorso in Champions»

