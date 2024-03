Il noto giornalista Marco Bucciantini ha espresso le ragioni per cui l’Inter potrebbe non ripetersi nella prossima stagione

Marco Bucciantini ha commentato a Radio Sportiva la possibilità che il dominio dell’Inter possa ripetersi anche nella prossima stagione.

LE PAROLE – «Intanto vediamo come finisce la stagione, non tanto per il traguardo finale che è delineato ma come si organizzano le altre squadre nel finale di questa stagione. L’Inter ha ricavato tantissimo a livello di consapevolezza dal cammino europeo, vediamo il Milan il Europa League e il Napoli in Champions. E come finisce il campionato della Juventus. Negli ultimi anni chi ha vinto non si é ripetuto, il nome Inter si ripete a distanza di anni ma mai la stagione dopo»

