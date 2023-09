L’opinionista Marco Bucciantini ha trovato alcuni punti di raccordo tra la vecchia e la nuova Inter.

Marco Bucciantini ha parlato di Inter e di Marcus Thuram negli studi di Sky Sport. “Thu-La Non cominciamo subito. L’Inter in questi anni quando è stata forte, è stata forte tutta. Dà l’impressione di dominare sul campo”.

Lautaro Martinez Romelu Lukaku

“Quando ha avuto problemi è perché mancava qualcuno che la trascinasse. Ora mi sembra forte in questo, eredita molto dal passato in cui ha sempre vinto qualcosa e soprattutto dalla finale di Champions. Mettere Thuram a fare quel ruolo era una scommessa, andava educato ecco, lui ha questa forza e serenità, vedi bene tutto il suo talento. È una squadra ricca in tutto, soprattutto in consapevolezza. Pavard secondo me giocherà”.

L’articolo Bucciantini: “L’Inter quando è stata forte lo è stata tutta, a volte mancava un trascinatore, Thuram era una scommessa” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG