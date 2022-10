Sono queste le parole di Marco Bucciantini, che a Radio Sportiva, parla dell’Inter soprattutto in riferimento a Lukaku.

Parla così Marco Bucciantini a Radio Sportiva, sulle domande sull’Inter in riferimento alla situazione dell’attaccante Lukaku: “Romelu Lukaku non è un problema per l’Inter, che con lui in passato ha vinto. E ha fatto più di 90 punti in campionato. Edin Dzeko qualche anno fa poteva reggere per molte più partite e per la totalità dei novanta minuti, ma ora non ha più il rendimento di un tempo. Ancora fa belle partite, certo. Ma anche Dzeko ha ormai accettato che il titolare è Lukaku.“

Conclude così Bucciantini: “Il belga però deve stare bene. Perchè quello che abbiamo vito ad agosto non era in forma. Senza di lui l’Inter ha perso quattro partite e, nonostante tutto, quando era presente, la squadra di Inzaghi ha comunque ottenuto due vittorie. Lukaku quindi può essere una soluzione e non un problema.“

