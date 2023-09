Bucciantini sicuro: «Cuadrado è un titolare dell’Inter e ad Inzaghi sta mancando». Le parole a Sky Sport sull’ex Juve

Bucciantini a Sky Sport 24 ha spiegato perché all’Inter sta mancando un giocatore come Cuadrado in questo momento della stagione. Queste le parole sull’ex Juve.

BUCCIANTINI – «L’Inter è la migliore nel pezzo di partita in cui Inzaghi di solito fa 3 cambi e toglie una mezzala, gli esterni, a volte un attaccante e un difensore. Due cambi erano Cuadrado e Arnautovic, sono saltati e questo gli ha subito accorciato un po’ di rotazioni. l turnover è giusto farlo adesso e l’Inter lo fa adesso per includere tutti e portare quanti più giocatori possibili al livello dei titolari e risparmiare le energie. L’Inter non ha titolari e riserve, ha 16 titolari e senza Cuadrado e Arnautovic gli mancano due titolari».

