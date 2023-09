Marchegiani bacchetta la Juve: «Col Lecce non ha giocato bene, deve fare di più». Le critiche alla squadra di Allegri

Marchegiani nel corso dell’ultima puntata di Sky Calcio Club non ha risparmiato alcune critiche alla Juve nonostante la vittoria col Lecce.

LE PAROLE – «La Juve non ha giocato bene, la partita è stata brutta. Con tutto grande il lavoro che fa D’Aversa, non è stato tanto quanto ha fatto la Juve. Allegri fa bene a essere contento dei risultati, ma in questo momento deve fare di più».

The post Marchegiani bacchetta la Juve: «Col Lecce non ha giocato bene, deve fare di più» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG