Intervistato da MilanNews, Marco Bucciantini ritorna sull’ultimo derby tra Inter e Milan, vinto largamente dai nerazzurri per 5-1. Le parole.

INTER– «Sono convinto che il Milan abbia subito l’Inter perché, proprio per struttura, va in difficoltà contro squadre allestite come i nerazzurri. Non è stata una questione di condizione psicologica meno salda»

L’articolo Bucciantini sull’Inter: «Il Milan ha perso il derby perchè soffre squadre così» proviene da Inter News 24.

