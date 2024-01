Il nuovo acquisto starebbe ben figurando negli allenamenti di questi giorni anche se ovviamente c’è ancora molto da lavorare per inserirlo adeguatamente.

Tajon Buchanan ieri è tornato in Belgio per ottenere il permesso di soggiorno ed è tornato in tempo per sostenere anche l’allenamento di oggi: insomma il canadese non ha saltato nessuna seduta e con ogni probabilità verrà convocato per la gara di sabato col Monza.

Come procede l’ambientamento

La Gazzetta dello Sport dedica un lungo articolo ai primi giorni dell’ex Club Brugge: l’esterno pare essere in una forma più che buona nonostante chiaramente nell’ultimo mese ha giocato pochissimo per forzare il suo trasferimento. Prima di ciò Buchanan comunque ha giocato la bellezza di più di 1400 minuti, la sua ultima gara ufficiale risale a più di un mese fa ma i primi test che ha effettuato ad Appiano Gentile mostrano che il suo livello atletico è vicino a quello dei più in forma della rosa. Chiaramente ci sarà molto da lavorare sulla parte tattica, finora Mkhitaryan gli ha fatto da traduttore.

Denzel Dumfries

Arma… duttile

In questa seconda parte di stagione non ci si aspetta che prenda il posto da titolare, c’è infatti pur sempre Dumfries; l’ex Brugge comunque giocherà parecchio anche perché può giocare in diversi ruoli, quinto su entrambe le fasi ma anche come seconda punta. Questi mesi saranno una sorta di tirocinio in vista della prossima stagione, quando, tra l’altro, potrebbe essere ceduto l’olandese.

