L’allenatore del Torino Primavera, Giuseppe Scurto, si è espresso così dopo il successo sull’Inter ai quarti di finale di Coppa Italia

Intervenuto al termine di Torino Inter Primavera, match perso dai nerazzurri ai Quarti di Finale della Coppa Italia di categoria, il tecnico dei granata, Giuseppe Curto, ha analizzato così la vittoria dei propri ragazzi.

LE PAROLE – «Per tutti noi è una grande gioia raggiungere la semifinale di una competizione così importante, soprattutto considerando l’avversario di livello che abbiamo dovuto superare. Ora ci aspetta la Lazio in semifinale: è una squadra forte che in campionato sta facendo molto bene, ma noi lavoreremo per provare a superarla».

