L’allenatore del Bruges Ronny Deila ha descritto il talento calcistico di Tajon Buchanan, appena arrivato all’Inter: ha un punto debole

Nell’intervista concessa a TMW, Ronny Deila, tecnico del Bruges, descrive così Tajon Buchanan all’Inter e all’intero popolo nerazzurro.

BUCHANAN- «Tajon è prima di tutto un ragazzo tranquillo e una persona buona. In campo invece parliamo di un calciatore dotato di grande velocità e resistenza, che può correre su e giù per il campo senza mai stancarsi».

RUOLO MIGLIORE – «La posizione migliore per esaltare le sue caratteristiche è quella di esterno destro in un centrocampo a cinque. È qui che Buchanan secondo me può offrire il rendimento più alto»

PUNTO DEBOLE – «La fase difensiva. Tajon difensivamente è bravo nell’uno contro uno, ma deve lavorare sul posizionamento in un reparto arretrato a quattro»

PUNTI DI FORZA – «Buchanan sa correre molto bene portando il pallone, arriva sistematicamente sul fondo e in ogni partita regala tantissimi cross ai compagni. Lo vedrete anche voi, è un autentico pendolino»

POTENZIALE TITOLARE – «Sì, ma si deve ancora sviluppare tecnicamente per esprimere tutto il suo potenziale»

