Buchanan Inter, accordo vicino tra i nerazzurri ed il Club Brugge: Marotta vuole farlo arrivare entro questa data! I dettagli

L’Inter continua a spingere per l’arrivo di Tajon Buchanan in questa sessione di gennaio di calciomercato. Tuttosport parla dei dettagli della trattativa che i nerazzurri stanno portando avanti col Club Brugge, mentre l’accordo con il canadese è già stato trovato.

L’affare si può chiudere intorno ai 10 milioni di euro, due in meno di quelli richiesti inizialmente. L’Inter come quota fissa, senza bonus, è arrivata finora a offrirne 8. La speranza di Marotta è quella di portare l’esterno a Milano in tempo per la prima partita del 2024 che sarà il 6 gennaio contro l’Hellas Verona.

L'articolo Buchanan Inter, accordo vicino: Marotta vuole farlo arrivare entro questa data! proviene da Inter News 24.

